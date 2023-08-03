Увечері 2 серпня армія держави-терориста РФ запустила з аеродрому "Сєща" у Брянській області дрони-камікадзе Shahed-136, які ближче до півночі залетіли до Чернігівської області, а потім і до Київської із Сумською. У перші години 3 серпня по цих баражуючих боєприпасах працює протиповітряна оборона України.

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23:24. Попередження Повітряних сил ЗСУ для Чернігівської області про політ російських БПЛА.

00:47. Сирена на Київщині, і за кілька хвилин – на Сумщині. І далі за можливим вектором руху дронів.

01:42. На підступах до Києва працює ППО, повідомили в столичній військовій адміністрації.

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Про характеристики "шахедів" коротко написано тут.

Тим часом США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії систему ПРО "Праща Давида". Україна також просила такі системи в Ізраїлю, але поки що не отримала їх.

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