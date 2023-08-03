Новини | На Київ летять Shahed-136 із Брянської області. Протиповітряна оборона в режимі полювання
Увечері 2 серпня армія держави-терориста РФ запустила з аеродрому "Сєща" у Брянській області дрони-камікадзе Shahed-136, які ближче до півночі залетіли до Чернігівської області, а потім і до Київської із Сумською. У перші години 3 серпня по цих баражуючих боєприпасах працює протиповітряна оборона України.
23:24. Попередження Повітряних сил ЗСУ для Чернігівської області про політ російських БПЛА.
00:47. Сирена на Київщині, і за кілька хвилин – на Сумщині. І далі за можливим вектором руху дронів.
01:42. На підступах до Києва працює ППО, повідомили в столичній військовій адміністрації.
Новина доповнюється...
Про характеристики "шахедів" коротко написано тут.
Тим часом США дозволили Ізраїлю продати Фінляндії систему ПРО "Праща Давида". Україна також просила такі системи в Ізраїлю, але поки що не отримала їх.
- 24 липня 2023 року РФ атакувала дунайський порт у Рені, зруйнувавши склади із зерном.
- У ніч на 2 серпня РФ запустила групи дронів по різних областях України: крім Києва та передмість було масовано атаковано Ізмаїл на півдні Одеської області. Загалом ППО за день збило 23 дрони ворога.
- Також 2 серпня був "дуже потужний" вибух у Гвардійському під Сімферополем, де аеродром.
- Міністр оборони Резніков показав FPV-дрон-камікадзе, який офіційно стає в експлуатацію у ЗСУ.
Читайте також: Зеленський дав завдання дипломатам шукати ППО у всьому світі: підійдуть навіть С-300
Коментарі