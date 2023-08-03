UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | На Киев летят Shahed-136 из Брянской области. Противовоздушная оборона в режиме охоты

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 01:45
На Киев летят Shahed-136 из Брянской области. Противовоздушная оборона в режиме охоты - Фото
Иллюстративное фото: боец 28 бригады с ПЗРК

Вечером 2 августа армия государства-террориста РФ запустила с аэродрома "Сеща" в Брянской области дроны-камикадзе Shahed-136, которые ближе к полуночи залетели в Черниговскую области, а затем и в Киевскую с Сумской. В первые часы 3 августа по этим барражирующим боеприпасам работает противовоздушная оборона Украины.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

23:24. Предупреждение Воздушных сил ВСУ для Черниговской области о полете российских БПЛА.

00:47. Сирена в Киевской области, и спустя несколько минут – в Сумской. И дальше по предполагаемому вектору движения дронов.

01:42. На подступах к Киеву работает ПВО, сообщили в столичной военной администрации.

Новость дополняется...

О характеристиках "шахедов" кратко написано здесь.

"Сеща" на карте

Тем временем США разрешили Израилю продать Финляндии систему ПРО "Праща Давида". Украина также просила такие системы у Израиля, но пока не получила их.

Читайте также: Зеленский дал задание дипломатам искать ПВО по всему миру: подойдут даже С-300

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронБПЛАдрон-камикадзеShahed
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 