Новости | На Киев летят Shahed-136 из Брянской области. Противовоздушная оборона в режиме охоты
Вечером 2 августа армия государства-террориста РФ запустила с аэродрома "Сеща" в Брянской области дроны-камикадзе Shahed-136, которые ближе к полуночи залетели в Черниговскую области, а затем и в Киевскую с Сумской. В первые часы 3 августа по этим барражирующим боеприпасам работает противовоздушная оборона Украины.
23:24. Предупреждение Воздушных сил ВСУ для Черниговской области о полете российских БПЛА.
00:47. Сирена в Киевской области, и спустя несколько минут – в Сумской. И дальше по предполагаемому вектору движения дронов.
01:42. На подступах к Киеву работает ПВО, сообщили в столичной военной администрации.
Новость дополняется...
О характеристиках "шахедов" кратко написано здесь.
Тем временем США разрешили Израилю продать Финляндии систему ПРО "Праща Давида". Украина также просила такие системы у Израиля, но пока не получила их.
- 24 июля 2023 года РФ атаковала дунайский порт в Рени, разрушив склады с зерном.
- В ночь на 2 августа РФ запустила группы дронов по разным областям Украины: кроме Киева и пригородов был массированно атакован Измаил на юге Одесской области. Всего ПВО за день сбила 23 дрона врага.
- Также 2 августа был "очень мощный" взрыв в Гвардейском под Симферополем, где аэродром.
- Министр обороны Резников показал FPV-дрон-камикадзе, который официально становится в эксплуатацию в ВСУ.
Читайте также: Зеленский дал задание дипломатам искать ПВО по всему миру: подойдут даже С-300
Комментарии