Вечером 2 августа армия государства-террориста РФ запустила с аэродрома "Сеща" в Брянской области дроны-камикадзе Shahed-136, которые ближе к полуночи залетели в Черниговскую области, а затем и в Киевскую с Сумской. В первые часы 3 августа по этим барражирующим боеприпасам работает противовоздушная оборона Украины.

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23:24. Предупреждение Воздушных сил ВСУ для Черниговской области о полете российских БПЛА.

00:47. Сирена в Киевской области, и спустя несколько минут – в Сумской. И дальше по предполагаемому вектору движения дронов.

01:42. На подступах к Киеву работает ПВО, сообщили в столичной военной администрации.

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О характеристиках "шахедов" кратко написано здесь.

Тем временем США разрешили Израилю продать Финляндии систему ПРО "Праща Давида". Украина также просила такие системы у Израиля, но пока не получила их.

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