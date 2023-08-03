Ночная атака дронов. На подлете к Киеву сбито около 15 "шахедов" – КГВА

Ночью 3 августа Россия атаковала Киев иранскими дронами Shahed. На подлете к столице силы противовоздушной обороны уничтожили около 15 ударных беспилотников. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов Shahed по Киеву. И снова, как вчера – атака массирована. Силами и средствами ПВО на подлете в Киев было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", – говорится в сообщении.

По информации на 05:30, в столице обошлось без жертв и разрушений, данные уточняются.

Вечером 2 августа армия РФ запустила с аэродрома "Сеща" в Брянской области дроны-камикадзе Shahed-136, которые ближе к полуночи залетели в Черниговскую области, а затем и в Киевскую. В первые часы 3 августа по этим барражирующим боеприпасам работала ПВО Украины.

Министр обороны Резников показал FPV-дрон-камикадзе, который официально становится в эксплуатацию в ВСУ.

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