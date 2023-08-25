Вночі 25 серпня сили протиповітряної оборони знищили п'ять повітряних цілей росіян – дві ракети Х-59, два "Калібри" та Shahed 136. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначається, вночі російські окупанти завдали ударів ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

Повідомляється, що у напрямку південних областей з літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" з малого ракетного корабля з Азовського моря.

Було зафіксовано запуск одного ударного БпЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарська.

"Всі п'ять цілей знищено силами та засобами Повітряних сил. Ракети – в межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

У ніч на 25 серпня Росія завдала двох ракетних ударів по Одеській області, застосувала нову тактику.

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