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Вночі ППО знищили п'ять повітряних цілей росіян – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 08:51
Вночі ППО знищили п'ять повітряних цілей росіян – Повітряні сили - Фото
Ілюстративне фото (Скриншот відео)

Вночі 25 серпня сили протиповітряної оборони знищили п'ять повітряних цілей росіян – дві ракети Х-59, два "Калібри" та Shahed 136. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначається, вночі російські окупанти завдали ударів ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

Повідомляється, що у напрямку південних областей з літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" з малого ракетного корабля з Азовського моря.

Було зафіксовано запуск одного ударного БпЛА типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарська.

"Всі п'ять цілей знищено силами та засобами Повітряних сил. Ракети – в межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Читайте також: У вересні США візьмуться за тренування ЗСУ на F-16, навчання будуть в Арізоні – NYT

Наталія Медведєва
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