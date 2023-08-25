Вночі Росія завдала двох ракетних ударів по Одеській області, застосувала нову тактику – ЗСУ

У ніч на 25 серпня Росія завдала двох ракетних ударів по Одеській області, застосувала нову тактику. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, спочатку росіяни атакували південні регіони України, використовуючи тактичну авіацію.

Незадовго до півночі з винищувача Су-35 було випущено дві ракети Х-35 у напрямку одного з портів Одеської області. Вони були знищені силами протиповітряної оборони.

Через кілька годин Росія атакувала Одеську область "Калібрами" – дві ракети були випущені та обидві знищені, сказала речниця ЗСУ.

Гуменюк зазначила, що цього разу окупанти розмістили ракетоносій в Азовському морі – це свідчить про пошуки росіянами нової тактики та нових напрямків для того, щоб ракети оминали системи ППО.

Минулого разу Одесу та область ракетами атакували вночі 14 серпня.

Вночі росіяни писали про спробу удару "ракетою з С-200" нібито по аеродрому "Шайковка", де базуються бомбардувальники Ту-22М3.

14 серпня в Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Перші відкриті зони: пляж "Калетон"; Інклюзивний пляж; муніципальний пляж (район 14 Фонтану); пляж "Ікра"; пляж "Чайка"; муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Дивіться відео: Нічна атака Росії на Одесу. Повітряні сили показали роботу ППО: Gepard та С-300

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