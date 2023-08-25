Ночью Россия нанесла два ракетных удара по Одесской области, применила новую тактику – ВСУ

В ночь на 25 августа Россия нанесла два ракетных удара по Одесской области, применила новую тактику. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, сначала россияне атаковали южные регионы Украины, используя тактическую авиацию.

Незадолго до полуночи с истребителя Су-35 было выпущено две ракеты Х-35 в направлении одного из портов Одесской области. Они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Через несколько часов Россия атаковала Одесскую область "Калибрами" – две ракеты были выпущены и обе уничтожены, сказала спикер ВСУ.

Гуменюк отметила, что на этот раз оккупанты разместили ракетоноситель в Азовском море – это свидетельствует о поисках россиянами новой тактики и новых направлений для того, чтобы ракеты обходили системы ПВО.

В прошлый раз Одессу и область ракетами атаковали ночью 14 августа.

Ночью россияне писали о попытке удара "ракетой из С-200" якобы по аэродрому "Шайковка", где базируются бомбардировщики Ту-22М3.

14 августа в Одессе официально открыли зоны для купания и оздоровления. Первые открытые зоны: пляж "Калетон"; Инклюзивный пляж; муниципальный пляж (район 14 Фонтана); пляж "Икра"; пляж "Чайка"; муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Смотрите видео: Ночная атака России на Одессу. Воздушные силы показали работу ПВО: Gepard и С-300

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