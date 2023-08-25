Ночью ПВО уничтожили пять воздушных целей россиян – Воздушные силы

Ночью 25 августа силы противовоздушной обороны уничтожили пять воздушных целей россиян – две ракеты Х-59, два "Калибра" и Shahed 136. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, ночью российские оккупанты нанесли удары ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей.

Сообщается, что в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря.

Был зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа Shahed с направления Приморско-Ахтарска.

"Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

В ночь на 25 августа Россия нанесла два ракетных удара по Одесской области, применила новую тактику.

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