Нове засідання Ставки: Зеленському доповіли про плани РФ і про боротьбу с дронами окупантів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювались питання експорту українського зерна, протидії російським дронам і темпів постачань боєприпасів Силам оборони на поле бою.

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Зеленський наголосив, що питання номер один на Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Про логістику постачання та захист узбережного регіону доповідали віцепрем'єр Олександр Кубраков і командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

Були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя – про боротьбу з ворожими безпілотниками. Представники ГУР, Служби зовнішньої розвідки і СБУ доповіли про плани противника.

"Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів", – додав Зеленський.

Попереднє засідання Ставки відбулось 14 липня, на ньому відзначили гарний результат щодо збільшення власного виробництва безпілотників.

Сьогодні у віртуальному режимі пройде чергове засідання у форматі "Рамштайн". Пріоритетними питаннями будуть боєприпаси і ППО для України.

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