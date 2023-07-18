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Нове засідання Ставки: Зеленському доповіли про плани РФ і про боротьбу с дронами окупантів

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 13:59
Нове засідання Ставки: Зеленському доповіли про плани РФ і про боротьбу с дронами окупантів - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювались питання експорту українського зерна, протидії російським дронам і темпів постачань боєприпасів Силам оборони на поле бою.

Зеленський наголосив, що питання номер один на Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Про логістику постачання та захист узбережного регіону доповідали віцепрем'єр Олександр Кубраков і командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

Були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя – про боротьбу з ворожими безпілотниками. Представники ГУР, Служби зовнішньої розвідки і СБУ доповіли про плани противника.

"Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів", – додав Зеленський.

Оксана Житнюк
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