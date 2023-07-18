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Новое заседание Ставки: Зеленскому доложили о планах РФ и о борьбе с дронами оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 13:59
Новое заседание Ставки: Зеленскому доложили о планах РФ и о борьбе с дронами оккупантов - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы экспорта украинского зерна, противодействия российским дронам и темпов поставок боеприпасов Силам обороны на поле боя.

Зеленский подчеркнул, что вопрос номер один на Ставке – морской экспорт зерна и безопасность портов. О логистике поставок и защите прибрежного региона докладывали вице-премьер Александр Кубраков и командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа.

Были доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя – о борьбе с вражескими беспилотниками. Представители ГУР, Службы внешней разведки и СБУ доложили о планах противника.

"Заслушали ситуацию на поле боя от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. Министр Резников и командующий Силами логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов", – добавил Зеленский.

Оксана Житнюк
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