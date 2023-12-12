NYT про контрнаступ 2023: США наполягали на півдні, але ЗСУ розділилися на два фронти

Українське командування вважало, що російська оборона на півдні надто потужна, щоб пробити її

Фото: Генштаб ЗСУ

Американська газета The New York Times описала розбіжності щодо стратегії літнього контрнаступу Сил оборони. За даними журналістів, США намагалися побудувати українські наступальні операції, спираючись на власний досвід у попередніх війнах, і наполягали на південному напрямку.

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На думку військових експертів, контрнаступ 2023 року мав бути схожим на операції у В’єтнамі, Іраку й Афганістані, проте не виявився ефективним та успішним в умовах російсько-української війни.

Вище військове керівництво США вважало східний напрямок фронту стратегічно менш важливим, ніж південний. Американці хотіли, щоб українські Сили оборони зосередились саме на півдні, у підсумку перерізавши сухопутний коридор із Кримом.

Водночас українське командування вважало, що російська оборона там надто потужна, щоб пробити її. Крім того, мінні поля там могли б призвести до величезних втрат.

"У результаті Україна тримала свої сили розділеними між сходом і півднем, відмовляючись від одного головного напряму наступу. І замість рішучого прориву склалася важка патова ситуація", – йдеться у матеріалі.

Водночас у США не вважають літній контрнаступ провальним. Американські союзники визнають успіх, наприклад, в атаці на Чорноморський флот РФ, або на інші військові та стратегічно важливі об'єкти окупантів у Криму.

Зараз Україна та Сполучені Штати працюють над зміною стратегії контрнаступу на 2024 рік. За словами американських офіційних осіб, без зміни стратегії "2024 рік міг би бути схожим на 1916 рік, найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли тисячі молодих людей втратили життя, а лінія фронту майже не змінювалась".

6 грудня 2023 року міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

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