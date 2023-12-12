NYT о контрнаступлении 2023: США настаивали на юге, но ВСУ разделились на два фронта

Украинское командование считало, что российская оборона на юге слишком мощная, чтобы пробить ее

Фото: Генштаб ВСУ

Американская газета The New York Times описала разногласия по поводу стратегии летнего контрнаступления Сил обороны. По данным журналистов, США пытались построить украинские наступательные операции, опираясь на собственный опыт предыдущих войн, и настаивали на южном направлении.

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По мнению военных экспертов, контрнаступление 2023 года должно было походить на операции во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, однако не оказалось эффективным и успешным в условиях российско-украинской войны.

Высшее военное руководство США считало восточное направление фронта стратегически менее важным, чем южное. Американцы хотели, чтобы украинские Силы обороны сосредоточились именно на юге, в результате перерезав сухопутный коридор с Крымом.

В то же время, украинское командование считало, что российская оборона там слишком мощная, чтобы пробить ее. Кроме того, минные поля там могли бы привести к огромным потерям.

"В результате Украина держала свои силы разделенными между востоком и югом, отказываясь от одного главного направления наступления. И вместо решительного прорыва сложилась тяжелая патовая ситуация", – говорится в материале.

В то же время в США не считают летнее контрнаступление провальным. Американские союзники признают успех, например, в атаке на Черноморский флот РФ или на другие военные и стратегически важные объекты оккупантов в Крыму.

Сейчас Украина и Соединенные Штаты работают над изменением стратегии контрнаступления на 2024 год. По словам американских официальных лиц, без изменения стратегии "2024 год мог бы походить на 1916 год, самый смертоносный год Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей потеряли жизнь, а линия фронта почти не менялась".

6 декабря 2023 года министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

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