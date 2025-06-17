NYT: Трамп запропонував Віткоффу і Венсу зустріч з чиновниками Ірану

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп запропонував спецпредставнику президента з Близького Сходу Стіву Віткоффу і віцепрезиденту Джей Ді Венсу зустріч з Іраном. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного американського чиновника.

За даними співрозмовників, якщо Венс і Віткофф дійсно зустрінуться з іранцями, то їхнім співрозмовником, найімовірніше, буде міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Водночас Axios із посиланням на неназваного американського чиновника пише, що зустрітися з Арагчі цього тижня може тільки Віткофф. Метою було б обговорення дипломатичної ініціативи, що передбачає ядерну угоду й припинення війни між Ізраїлем та Іраном.

"Зустріч з іранцями цього тижня є на стадії розгляду", – підкреслив співрозмовник.

За словами чиновника, наявність у США бомб, які здатні знищити підземний ядерний об'єкт Ірану у Фордо, – це ключовий важіль тиску на Іран.

"Вони дійсно хочуть вести переговори. Але ми не знаємо, чи були вони повністю поставлені на коліна, щоб зрозуміти, що для того, щоб зберегти країну, вони повинні вести переговори? І якщо припустити, що вони дійдуть до цього, чи є якийсь рівень збагачення, який ви б їм дозволили?" – додав чиновник.

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

Одразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.

15 червня Іран звинуватив Ізраїль у зриві переговорів зі США щодо ядерної угоди, а Сполучені Штати – у підтримці дій Ізраїлю. Для поновлення переговорів Іран вимагає від США засудити ізраїльські удари.