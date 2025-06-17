NYT: Трамп предложил Виткоффу и Вэнсу встречу с чиновниками Ирана

Их собеседником, вероятнее всего, будет министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, отмечают американские чиновники

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп предложил спецпредставителю президента по Ближнему Востоку Стиву Виткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встречу с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным собеседников, если Вэнс и Виткофф действительно встретятся с иранцами, то их собеседником, вероятнее всего, будет министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время, Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что встретиться с Арагчи на этой неделе может только Виткофф. Целью было бы обсуждение дипломатической инициативы, предусматривающей ядерное соглашение и прекращение войны между Израилем и Ираном.

"Встреча с иранцами на этой неделе находится на стадии рассмотрения", – подчеркнул собеседник.

По словам чиновника, наличие у США бомб, способных уничтожить подземный ядерный объект Ирана в Фордо, – это ключевой рычаг давления на Иран.

"Они действительно хотят вести переговоры. Но мы не знаем, были ли они полностью поставлены на колени, чтобы понять, что для того чтобы сохранить страну, они должны вести переговоры? И если предположить, что они дойдут до этого, есть ли какой-то уровень обогащения, который вы бы им позволили?" – добавил чиновник.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.

15 июня Иран обвинил Израиль в срыве переговоров с США по ядерному соглашению, а Соединенные Штаты – в поддержке действий Израиля. Для возобновления переговоров Иран требует от США осудить израильские удары.