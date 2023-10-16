Офіцер ЗСУ про Авдіївку: Одна бригада росіян уже закінчилася, очікуємо на нову потужну хвилю

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Андрій Серган, який воює у районі Авдіївки, розповів, що в росіян "закінчилася" одна з бригад. Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, під Авдіївкою українські військові фіксують "якийсь затишок" у штурмах росіян, що, ймовірно, пов'язано з великими втратами ворога.

Він зазначив, що одна із бригад окупантів "вже в них закінчилася", а зараз Москва кинула туди нову.

"Це – регулярні військові. У принципі, очікуємо на нову потужну хвилю. Готуємося до того, щоб дати гідну відсіч. У будь-якому випадку вони відійдуть, як хвиля відтече від нас. А потім хвиля знову-таки нас може накрити", — сказав Серган.

Військовий повідомив, що Сили оборони готуються до нових штурмів, готують техніку та особовий склад.

Армія РФ останній тиждень активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.

Спікер Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

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