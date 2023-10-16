Офіцер ЗСУ про Авдіївку: Одна бригада росіян уже закінчилася, очікуємо на нову потужну хвилю
16.10.2023, 11:44
Руйнування в Авдіївці (Фото: ОП)
Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Андрій Серган, який воює у районі Авдіївки, розповів, що в росіян "закінчилася" одна з бригад. Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, під Авдіївкою українські військові фіксують "якийсь затишок" у штурмах росіян, що, ймовірно, пов'язано з великими втратами ворога.
Він зазначив, що одна із бригад окупантів "вже в них закінчилася", а зараз Москва кинула туди нову.
"Це – регулярні військові. У принципі, очікуємо на нову потужну хвилю. Готуємося до того, щоб дати гідну відсіч. У будь-якому випадку вони відійдуть, як хвиля відтече від нас. А потім хвиля знову-таки нас може накрити", — сказав Серган.
Військовий повідомив, що Сили оборони готуються до нових штурмів, готують техніку та особовий склад.
- Армія РФ останній тиждень активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.
- Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.
- Спікер Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.
Читайте також: Розвідка про штурм Авдіївки: Росіяни хочуть відтягнути наші сили, активізація не випадкова
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Генштаб: Росія наступає на шести напрямках, під Авдіївкою успіхів немає — карта боїв 16.10.2023ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться 13.10.2023Авдіївка. Росія в перший день кинула близько 2000 солдатів, це "найбільший наступ" за велику війну 12.10.2023
Останні новини
Коментарі