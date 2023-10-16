RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Офіцер ЗСУ про Авдіївку: Одна бригада росіян уже закінчилася, очікуємо на нову потужну хвилю

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 11:44
Офіцер ЗСУ про Авдіївку: Одна бригада росіян уже закінчилася, очікуємо на нову потужну хвилю - Фото
Руйнування в Авдіївці (Фото: ОП)

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Андрій Серган, який воює у районі Авдіївки, розповів, що в росіян "закінчилася" одна з бригад. Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, під Авдіївкою українські військові фіксують "якийсь затишок" у штурмах росіян, що, ймовірно, пов'язано з великими втратами ворога.

Він зазначив, що одна із бригад окупантів "вже в них закінчилася", а зараз Москва кинула туди нову.

"Це – регулярні військові. У принципі, очікуємо на нову потужну хвилю. Готуємося до того, щоб дати гідну відсіч. У будь-якому випадку вони відійдуть, як хвиля відтече від нас. А потім хвиля знову-таки нас може накрити", — сказав Серган.

Військовий повідомив, що Сили оборони готуються до нових штурмів, готують техніку та особовий склад.

  • Армія РФ останній тиждень активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.
  • Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.
  • Спікер Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

Читайте також: Розвідка про штурм Авдіївки: Росіяни хочуть відтягнути наші сили, активізація не випадкова

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкавтратинаступ59 бригада
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 