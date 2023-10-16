Офицер ВСУ об Авдеевке: Одна бригада россиян уже закончилась, ожидаем новой мощной волны

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган, который воюет в районе Авдеевки, рассказал о боях за город. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, под Авдеевкой украинские военные фиксируют "некоторое затишье" в штурмах россиян, что, вероятно, связано с большими потерями врага.

Он отметил, что одна из бригад оккупантов "уже в них закончилась", а сейчас Москва бросила туда новую.

"Это – регулярные военные. В принципе, ожидаем новой мощной волны. Готовимся к тому, чтобы дать достойный отпор. В любом случае они отойдут, как волна оттечет от нас. А потом волна опять-таки нас может накрыть", — сказал Серган.

Военный сказал, что Силы обороны готовятся к новым штурмам, готовят технику и личный состав.

Армия РФ последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.

Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.

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