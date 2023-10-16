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Офицер ВСУ об Авдеевке: Одна бригада россиян уже закончилась, ожидаем новой мощной волны

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 11:44
Офицер ВСУ об Авдеевке: Одна бригада россиян уже закончилась, ожидаем новой мощной волны - Фото
Разрушения в Авдеевке (Фото: ОП)

Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган, который воюет в районе Авдеевки, рассказал о боях за город. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода. 

По его словам, под Авдеевкой украинские военные фиксируют "некоторое затишье" в штурмах россиян, что, вероятно, связано с большими потерями врага. 

Он отметил, что одна из бригад оккупантов "уже в них закончилась", а сейчас Москва бросила туда новую. 

"Это – регулярные военные. В принципе, ожидаем новой мощной волны. Готовимся к тому, чтобы дать достойный отпор. В любом случае они отойдут, как волна оттечет от нас. А потом волна опять-таки нас может накрыть", — сказал Серган.

Военный сказал, что Силы обороны готовятся к новым штурмам, готовят технику и личный состав. 

  • Армия РФ последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.
  • Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
  • Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.

Читайте также: Разведка про штурм Авдеевки: Россияне хотят оттянуть наши силы, активизация не случайна 

Дмитрий Гриниченко
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