Разведка про штурм Авдеевки: Россияне хотят оттянуть наши силы, активизация не случайна
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что наступлением в районе Авдеевки российские оккупанты хотят расконцентрировать украинские силы. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью каналу "Мы-Украина".
По его словам, Силы обороны продолжают наступательные операции на нескольких направлениях и имеют продвижение.
"Враг не просто ждет и пытается принимать меры, Авдеевка — это попытки расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наши подразделения туда. Это сложная и постоянная борьба", — сказал Юсов.
Он отметил, что украинская стратегия — это освобождение юга и Донбасса, перерезание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и движение к полуострову.
"В Авдеевке активизация не является случайной", — резюмировал разведчик.
- Армия РФ последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.
- Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
- Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.
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