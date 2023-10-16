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Разведка про штурм Авдеевки: Россияне хотят оттянуть наши силы, активизация не случайна

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 10:59
Разведка про штурм Авдеевки: Россияне хотят оттянуть наши силы, активизация не случайна - Фото
Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что наступлением в районе Авдеевки российские оккупанты хотят расконцентрировать украинские силы. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью каналу "Мы-Украина".

По его словам, Силы обороны продолжают наступательные операции на нескольких направлениях и имеют продвижение. 

"Враг не просто ждет и пытается принимать меры, Авдеевка — это попытки расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наши подразделения туда. Это сложная и постоянная борьба", — сказал Юсов.

Он отметил, что украинская стратегия — это освобождение юга и Донбасса, перерезание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и движение к полуострову. 

"В Авдеевке активизация не является случайной", — резюмировал разведчик.

  • Армия РФ последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.
  • Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
  • Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаавдеевкаДонбассразведканаступлениеандрей юсов
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