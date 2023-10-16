Розвідка про штурм Авдіївки: Росіяни хочуть відтягнути наші сили, активізація не випадкова

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що наступом у районі Авдіївки російські окупанти хочуть розконцентрувати українські сили. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

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За його словами, Сили оборони продовжують наступальні операції на кількох напрямках та мають просування.

"Ворог не просто чекає і намагається вживати заходів, Авдіївка — це спроби розконцентрувати наші сили, щоб перекинути наші підрозділи туди. Це складна та постійна боротьба", — сказав Юсов.

Він зазначив, що українська стратегія — це звільнення півдня та Донбасу, перерізання сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим та рух до півострова.

"В Авдіївці активізація не є випадковою", — резюмував розвідник.

Армія РФ останній тиждень активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади — це близько 10 000 солдатів.

Спікер Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

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