Окупанти переводять війська з Херсонського напрямку на Запорізький і Бахмутський – Маляр

Російські окупанти відводять свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку на Запорізький і Бахмутський. Про це повідомила заступниця міністра Міноборони Ганна Маляр.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, насамперед підрозділи морської піхоти, повітрянодесантних військ та 49 армії", – написала Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами.

"Враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ", – заявили в Міноборони.

Маляр наголосила, що підрив росіянами Каховської ГЕС здійснювався, щоб не допустити проведення наступу Силами оборони на Херсонському напрямку та звільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

За даними Міноборони, руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відвернути частину сил та ресурсів Сил оборони на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Читайте також: У Міноборони пояснили інформування про війну: Після консультацій з Залужним та Генштабом

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.