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Окупанти переводять війська з Херсонського напрямку на Запорізький і Бахмутський – Маляр

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 11:17
Окупанти переводять війська з Херсонського напрямку на Запорізький і Бахмутський – Маляр - Фото
Анна Маляр (Скриншот відео)

Російські окупанти відводять свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку на Запорізький і Бахмутський. Про це повідомила заступниця міністра Міноборони Ганна Маляр.

"Противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, насамперед підрозділи морської піхоти, повітрянодесантних військ та 49 армії", – написала Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами. 

"Враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ", – заявили в Міноборони.

Маляр наголосила, що підрив росіянами Каховської ГЕС здійснювався, щоб не допустити проведення наступу Силами оборони на Херсонському напрямку та звільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

За даними Міноборони, руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відвернути частину сил та ресурсів Сил оборони на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

Читайте також: У Міноборони пояснили інформування про війну: Після консультацій з Залужним та Генштабом

Наталія Медведєва
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війнаГанна Маляркаховська гесконтрнаступ
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