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Оккупанты переводят войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 11:17
Оккупанты переводят войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское – Маляр - Фото
Анна Маляр (Скриншот видео)

Российские оккупанты отводят свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское. Об этом сообщила заместитель министра Минобороны Анна Маляр.

"Противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии", – написала Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. 

"Учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ", – заявили в Минобороны.

Маляр подчеркнула, что подрыв россиянами Каховской ГЭС осуществлялся, чтобы не допустить проведения наступления Силами обороны на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

По данным Минобороны, разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

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Наталья Медведева
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