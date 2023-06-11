Оккупанты переводят войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское – Маляр

Российские оккупанты отводят свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское. Об этом сообщила заместитель министра Минобороны Анна Маляр.

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"Противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии", – написала Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

"Учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ", – заявили в Минобороны.

Маляр подчеркнула, что подрыв россиянами Каховской ГЭС осуществлялся, чтобы не допустить проведения наступления Силами обороны на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

По данным Минобороны, разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

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