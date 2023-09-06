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Окупанти "залатали" пошкоджений Керченський міст новим прольотом — супутникові знімки

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 10:03
Окупанти
Керченський міст (Фото: ЕРА)

Росіяни на Керченському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого внаслідок атаки українських морських дронів 17 липня. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Журналісти поширили супутникові знімки з сервісу PlanetLab: на кадрах 3 вересня прольоту ще немає, а через два дні, 5 вересня, він з'являється.

Радіо Свобода пише, що раніше на південь від мосту встановили баржі, які, ймовірно, стануть основою для загородження, покликаного запобігти подібним атакам у майбутньому.

17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

Згодом стало відомо, що спецоперація була проведена за допомогою українського надводного дрона Sea Baby.

  • Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
  • СБУ показала унікальне відео удару по Керченському мосту експериментальним дроном.

Також читайте: "У розробці багато операцій. Це сюрприз". Малюк розповів про дрони Sea Baby – за хвилину

Мілана Головань
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