Оккупанты "залатали" поврежденный Керченский мост новым пролетом – спутниковые снимки

Россияне на Керченском мосту установили новый пролет вместо поврежденного в результате атаки украинских морских дронов 17 июля. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

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Журналисты распространили спутниковые снимки с сервиса PlanetLab: 3 сентября на кадрах пролета еще нет, а через два дня, 5 сентября, он появляется.

Радио Свобода пишет, что раньше к югу от моста установили баржи, которые, вероятно, станут основой для заграждения, призванного предотвратить подобные атаки в будущем.

17 июля 2023 в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Впоследствии стало известно, что спецоперация была проведена с помощью украинского надводного дрона Sea Baby.

Мост поврежден второй раз с начала его строительства: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего железнодорожной частью моста. Тогда несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

СБУ показала уникальное видео удара по Керченскому мосту экспериментальным дроном.

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