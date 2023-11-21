Окупанти втратили за добу 610 осіб, 6 БМП та 4 артилерійські системи – Генштаб
Минулої доби безповоротні втрати армії РФ в Україні склали 610 осіб, знищено також шість БМП та чотири артилерійські системи, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 319 820 (+610);
→ танків – 5439;
→ бойових броньованих машин – 10174 (+6);
→ артилерійських систем – 7752 (+4);
→ РСЗВ – 899;
→ засобів ППО – 588;
→ літаків – 323;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7);
→ крилатих ракет – 1564 (+1);
→ кораблів/катерів – 22;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 10134 (+7);
→ спеціальної техніки – 1098 (+1).
Вранці Генштаб повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. За добу на фронті сталось 70 бойових зіткнень.
- 17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
- У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.
- У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.
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