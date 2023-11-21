Оккупанты потеряли за сутки 610 человек, 6 БМП и 4 артиллерийские системы – Генштаб
За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 610 человек, уничтожены также шесть БМП и четыре артиллерийские системы, сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 319 820 (+610);
→ танков — 5439;
→ боевых бронированных машин — 10174 (+6);
→ артиллерийских систем — 7752 (+4);
→ РСЗО — 899;
→ средств ПВО — 588;
→ самолетов — 323;
→ вертолетов — 324;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5771 (+7);
→ крылатых ракет — 1564 (+1);
→ кораблей/катеров — 22;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 10134 (+7);
→ специальной техники — 1098 (+1).
Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений.
- 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
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