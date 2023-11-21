Оккупанты потеряли за сутки 610 человек, 6 БМП и 4 артиллерийские системы – Генштаб

За прошедшие сутки безвозвратные потери армии РФ в Украине составили 610 человек, уничтожены также шесть БМП и четыре артиллерийские системы, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 319 820 (+610);

→ танков — 5439;

→ боевых бронированных машин — 10174 (+6);

→ артиллерийских систем — 7752 (+4);

→ РСЗО — 899;

→ средств ПВО — 588;

→ самолетов — 323;

→ вертолетов — 324;

→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5771 (+7);

→ крылатых ракет — 1564 (+1);

→ кораблей/катеров — 22;

→ подлодок — 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн — 10134 (+7);

→ специальной техники — 1098 (+1).

Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений.

17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.

В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.

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