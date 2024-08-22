Олещук показав удар високоточними бомбами GBU-39 по взводному пункту на Курщині – відео

GBU-39 (Фото: Defense Express)

Українські льотчики 22 серпня завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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"Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", – підписав він ролик.

За словами Олещука, атаку було здійснено 22 серпня о 16:00.

Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.

20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.

21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.

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