Олещук показав удар високоточними бомбами GBU-39 по взводному пункту на Курщині – відео
GBU-39 (Фото: Defense Express)

Українські льотчики 22 серпня завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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"Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", – підписав він ролик.

За словами Олещука, атаку було здійснено 22 серпня о 16:00.

Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

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війнаМикола ОлещукКурська областьGBU-39взводний пункт