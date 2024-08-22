Олещук показав удар високоточними бомбами GBU-39 по взводному пункту на Курщині – відео
Українські льотчики 22 серпня завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
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"Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", – підписав він ролик.
За словами Олещука, атаку було здійснено 22 серпня о 16:00.
Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.
- 16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.
- 20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.
- 21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.
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