Олещук показал удар высокоточными бомбами GBU-39 по взводному пункту в Курской области
Украинские летчики 22 августа нанесли авиаудар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
"Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", – подписал он ролик.
По словам Олещука, атака была совершена 22 августа в 16:00.
Поражены пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.
- 16 августа Олещук заявил, что украинские лётчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.
- 20 августа командующий ПС показал видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.
- 21 августа Силы спецопераций ВСУ показали поражение понтонных переправ россиян в Курской области.
Смотрите также: Пропагандисты Кремля подтвердили попадание в паром "Конро Трейдер" на Кубани: видео взрыва