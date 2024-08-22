Олещук показал удар высокоточными бомбами GBU-39 по взводному пункту в Курской области
GBU-39 (Фото: Defense Express)

Украинские летчики 22 августа нанесли авиаудар высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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"Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", – подписал он ролик.

По словам Олещука, атака была совершена 22 августа в 16:00.

Поражены пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.

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войнаНиколай ОлещукКурская областьGBU-39взводный пункт