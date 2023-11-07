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Омбудсмен звернувся до поліції та СБУ через заяви Фаріон про російськомовних бійців Азову

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 09:27
Омбудсмен звернувся до поліції та СБУ через заяви Фаріон про російськомовних бійців Азову - Фото
Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення і радіомовлення через заяви колишньої нардепки й мовознавиці Ірини Фаріон. Вона сказала, що не може назвати українцями російськомовних бійців бригади Нацгвардії "Азов" і 3-ї окремої штурмової бригади.

"Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування", – написав він у Telegram.

Омбудсмен наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

"У Збройних Силах України служать і захищають Україну чоловіки й жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо", – додав він.

Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання у війську. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема у бою.

На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? <…> Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

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Мілана Головань
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війнамовне питанняЯніна Соколовадмитро Лубінецьірина фаріон

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