Омбудсмен звернувся до поліції та СБУ через заяви Фаріон про російськомовних бійців Азову

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення і радіомовлення через заяви колишньої нардепки й мовознавиці Ірини Фаріон. Вона сказала, що не може назвати українцями російськомовних бійців бригади Нацгвардії "Азов" і 3-ї окремої штурмової бригади.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування", – написав він у Telegram.

Омбудсмен наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

"У Збройних Силах України служать і захищають Україну чоловіки й жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо", – додав він.

Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання у війську. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема у бою.

На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? <…> Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

Понад 3000 скарг українці подали про порушення мовного закону за 2023 рік.

Українська мова переважає в Instagram, X, Facebook та TikTok – дослідження.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською мовою у побуті.

Читайте також: 84% українців вважають, що російськомовні громадяни не зазнають утисків в Україні – опитування КМІС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.