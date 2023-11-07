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Омбудсмен обратился в полицию и СБУ из-за заявлений Фарион о русскоязычных бойцах Азова

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 09:27
Омбудсмен обратился в полицию и СБУ из-за заявлений Фарион о русскоязычных бойцах Азова - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, Службу безопасности Украины и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за заявлений бывшего нардепа и языковеда Ирины Фарион. Она сказала, что не может назвать украинцами русскоязычных бойцов Нацгвардии бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Лично обратился в соответствующие органы государственной власти — Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", – написал он в Telegram.

Омбудсмен подчеркнул, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам – наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

"В Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т.д.", – добавил он.

Недавно в интервью с Фарион журналистка Янина Соколова затронула тему языкового вопроса в армии. Она заявила, что часть украинских военных общается на русском, в том числе в бою.

На что Фарион сказала: "Так пусть себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие? <…> Они такие большие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко".

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Милана Головань
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языковой вопросвойнаирина фарионЯнина СоколоваДмитрий Лубинец

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