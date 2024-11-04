Опитування NYT: Ані Трамп, ані Гарріс не мають переконливої переваги у "хитких" штатах

У всіх семи штатах результати перебувають в межах похибки, що вказує на відсутність остаточної переваги будь-якого із кандидатів

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Згідно з опитуванням The New York Times і Сієнського коледжу, ні республіканцю Дональду Трампу, ні демократці Камалі Гарріс не вдалося здобути переконливу перевагу в жодному з семи ключових штатів, що вважаються вирішальними для результатів президентських виборів.

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Соціологи відзначають, що Гарріс наразі з невеликим відривом випереджає Трампа в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп лідирує в Аризоні.

Опитування показує, що обидва кандидати мають практично рівні позиції в Мічигані, Джорджії та Пенсильванії. Однак у всіх семи штатах результати перебувають в межах похибки, що вказує на відсутність остаточної переваги будь-якого із кандидатів.

Інфографіка: NYT

Опитування проводилося з 24 жовтня до 2 листопада серед імовірних виборців у ключових штатах: 1010 опитаних у Неваді, 1305 у Вісконсині, 1010 у Північній Кароліні, 1004 у Джорджії, 1527 у Пенсильванії, 998 у Мічигані та 1025 в Аризоні.