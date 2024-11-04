Опитування NYT: Ані Трамп, ані Гарріс не мають переконливої переваги у "хитких" штатах
Згідно з опитуванням The New York Times і Сієнського коледжу, ні республіканцю Дональду Трампу, ні демократці Камалі Гарріс не вдалося здобути переконливу перевагу в жодному з семи ключових штатів, що вважаються вирішальними для результатів президентських виборів.
Соціологи відзначають, що Гарріс наразі з невеликим відривом випереджає Трампа в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп лідирує в Аризоні.
Опитування показує, що обидва кандидати мають практично рівні позиції в Мічигані, Джорджії та Пенсильванії. Однак у всіх семи штатах результати перебувають в межах похибки, що вказує на відсутність остаточної переваги будь-якого із кандидатів.
Опитування проводилося з 24 жовтня до 2 листопада серед імовірних виборців у ключових штатах: 1010 опитаних у Неваді, 1305 у Вісконсині, 1010 у Північній Кароліні, 1004 у Джорджії, 1527 у Пенсильванії, 998 у Мічигані та 1025 в Аризоні.
- 27 жовтня 2024 року Гарріс закликала виборців залишити Трампа в минулому. Вона виступила перед ними в історичному місці. А перед цим заявила, що він непридатний бути президентом і запропонувала пройти тест на IQ.
- 3 листопада стало відомо, що Гарріс випереджає республіканця Трампа в чотирьох із семи штатів, що вагаються.
- Того самого дня Гарріс заявила, що достроково проголосувала на виборах президента і членів Конгресу.