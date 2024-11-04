Опрос NYT: Ни у Трампа, ни у Харрис нет убедительного преимущества в "шатких" штатах
Согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, ни республиканцу Дональду Трампу, ни демократке Камале Харрис не удалось получить убедительное преимущество ни в одном из семи ключевых штатов, считающихся решающими для результатов президентских выборов.
Социологи отмечают, что Гаррис с небольшим отрывом опережает Трампа в Неваде, Северной Каролине и Висконсине, тогда как Трамп лидирует в Аризоне.
Опрос показывает, что оба кандидата имеют практически равные позиции в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании. Однако во всех семи штатах результаты находятся в пределах погрешности, что указывает на отсутствие окончательного преимущества какого-либо из кандидатов.
Опрос проводился с 24 октября по 2 ноября среди вероятных избирателей в ключевых штатах: 1010 опрошенных в Неваде, 1305 в Висконсине, 1010 в Северной Каролине, 1004 в Джорджии, 1527 в Пенсильвании, 998 в Мичигане.
- 27 октября 2024 года Харрис призвала избирателей покинуть Трампа в прошлом. Она выступила перед ними в историческом месте. А перед этим заявила, что он непригоден быть президентом и предложила пройти тест на IQ.
- 3 ноября стало известно, что Гаррис опережает республиканца Трампа в четырех из 7 колеблющихся штатов.
- В тот же день Харрис заявила, что досрочно проголосовала на выборах президента и членов Конгресса.