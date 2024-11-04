Опрос NYT: Ни у Трампа, ни у Харрис нет убедительного преимущества в "шатких" штатах

Во всех семи штатах результаты находятся в пределах погрешности, что указывает на отсутствие окончательного преимущества какого-либо из кандидатов

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, ни республиканцу Дональду Трампу, ни демократке Камале Харрис не удалось получить убедительное преимущество ни в одном из семи ключевых штатов, считающихся решающими для результатов президентских выборов.

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Социологи отмечают, что Гаррис с небольшим отрывом опережает Трампа в Неваде, Северной Каролине и Висконсине, тогда как Трамп лидирует в Аризоне.

Опрос показывает, что оба кандидата имеют практически равные позиции в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании. Однако во всех семи штатах результаты находятся в пределах погрешности, что указывает на отсутствие окончательного преимущества какого-либо из кандидатов.

Инфографика: NYT

Опрос проводился с 24 октября по 2 ноября среди вероятных избирателей в ключевых штатах: 1010 опрошенных в Неваде, 1305 в Висконсине, 1010 в Северной Каролине, 1004 в Джорджии, 1527 в Пенсильвании, 998 в Мичигане.