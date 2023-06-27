Орбан заявив, що Україна "перестала бути суверенною". Подоляк: Втоптує Угорщину в історичний бруд

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який поставив під сумнів суверенітет України та заявив, що той "втоптує свою країну в бруд". Про це він написав у Twitter.

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Раніше Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем.

"Україна перестала бути суверенною країною. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми на Заході підтримуємо їх. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, буде мир", — сказав угорський прем'єр.

За словами Подоляка, Орбану настав час усвідомити, що Україна, яка вже майже 500 днів обороняється від повномасштабного вторгнення Росії, є абсолютно суб'єктною та суверенною у своїх рішеннях.

"Питання в тому, наскільки суб'єктний сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів. І наскільки ж потрібно не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд", — резюмував він.

26 січня 2023 року глава угорського уряду порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею". МЗС викликало посла Угорщини "для відвертої розмови".

24 лютого угорський прем'єр застеріг світ від того, щоб той не "заганяв у кут" Москву у питанні війни. На його думку, Росія не може виграти на полі бою в Україні, але це може призвести до ядерної війни.

31 березня Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу нібито можуть відправити "миротворчі сили" в Україну.

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