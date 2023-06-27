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Орбан заявил, что Украина "перестала быть суверенной". Подоляк: Втаптывает Венгрию в грязь

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 19:11
Орбан заявил, что Украина
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поставил под сомнение суверенитет Украины и заявил, что тот "втаптывает свою страну в грязь". Об этом он написал в Twitter.

Ранее Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником. 

"Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе поддерживаем их. Так что если американцы решат, что хотят мира, будет мир", — сказал венгерский премьер.

По словам Подоляка, Орбану пора осознать, что Украина, которая уже почти 500 дней обороняется от полномасштабного вторжения России, является абсолютно субъектной и суверенной в своих решениях. 

"Вопрос в том, насколько субъектен сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго следуя российским пропагандистским мифам. И насколько нужно не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь", — резюмировал он.

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но это может привести к ядерной войне.
  • 31 марта Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить некие "миротворческие силы" в Украину.

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Дмитрий Гриниченко
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