Ордер на арешт Путіна буде чинним, навіть якщо переговори призведуть до амністії – прокурори МКС

Незалежно від результату мирних переговорів, ордер на арешт Путіна і його соратників і далі діятиме, заявили в МКС

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна і п'яти його соратників, обвинувачених у воєнних злочинах в Україні, залишаться чинними, навіть якщо в результаті мирних переговорів буде схвалено загальну амністію. Про це 5 грудня заявили прокурори МКС, передає Reuters.

Заступники прокурора Маме Мандіае Ніанг із Сенегалу і Нажат Шамім Хан із Фіджі заявили, що для призупинення ордерів потрібна резолюція Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Якщо буде досягнута мирна угода, яка потім дозволить Раді Безпеки попросити нас відкласти розслідування, то це питання – це політичний процес. Але що стосується нас... зрештою, це не завадить відправленню правосуддя", – заявив заступник прокурора Хан.

Заступник прокурора Ніанг заявив, що МКС зобов'язаний дотримуватися статуту, який "не надає значення деяким із цих політичних домовленостей".

Посол України в Нідерландах Андрій Костін у коментарі Reuters відкинув ідею загальної амністії.

"З огляду на такі масові злодіяння, скоєні в ці роки, неможливо залишити безкарними всіх відповідальних, усіх тих, хто вчинив ці злочини та віддав накази про їх вчинення", – сказав він.