Ордер на арест Путина останется в силе, даже если переговоры приведут к амнистии – прокуроры МУС

Независимо от исхода мирных переговоров, ордер на арест Путина и его соратников продолжит действовать, заявили в МУС

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Ордера Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина и пяти его соратников, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе даже если в результате мирных переговоров будет одобрена всеобщая амнистия. Об этом 5 декабря заявили прокуроры МУС, передает Reuters.

Заместители прокурора Маме Мандиае Нианг из Сенегала и Нажат Шамим Хан из Фиджи заявили, что для приостановки ордеров потребуется резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, которое затем позволит Совету Безопасности попросить нас отложить расследование, то этот вопрос – это политический процесс. Но что касается нас... в конечном счете, это не помешает отправлению правосудия", – заявил заместитель прокурора Хан.

Заместитель прокурора Нианг заявил, что МУС обязан соблюдать устав, который "не придает значения некоторым из этих политических договоренностей".

Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин в комментарии Reuters отверг идею всеобщей амнистии.

"Учитывая такие массовые злодеяния, совершенные в эти годы, невозможно оставить безнаказанными всех ответственных, всех тех, кто совершил эти преступления и отдал приказы об их совершении", – сказал он.