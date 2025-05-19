Глава Северной Кореи может предстать перед судом в Гааге за помощь России в войне

По словам бывшего руководителя МУС, сейчас самое время привлечь Ким Чен Ына к ответственности

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын может предстать перед Международным уголовным судом (МУС) за поддержку войны России против Украины. Об этом заявил бывший глава МУС Сон Сан Хён на международной конференции в Сеуле, передает Yonhap Agency.

По его словам, сейчас самое время привлечь главу КНДР к ответственности. Военная помощь Пхеньяна России предоставила Украине правовые основания для подачи жалобы на Северную Корею.

"Настало время привлечь Ким Чен Ына к ответственности перед Международным уголовным судом. У украинских властей, как у жертвы, есть возможность подать жалобу на Северную Корею в МУС. Хотя жалоба, поданная Украиной, была бы очень идеальной, МУС также имеет полномочия инициировать независимое расследование", – заявил Сон Сан Хён.

Он отметил, что ордер МУС на арест, выданный без срока давности, обязывает обвиняемого "нести клеймо всю свою жизнь", а также налагает "существенное психологическое наказание" – запрет на посещение 124 стран – членов МУС.

Бывший глава суда в Гааге призвал активнее реагировать на "военные преступления" руководства Северной Кореи и его сообщников.