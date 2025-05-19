Глава Северной Кореи может предстать перед судом в Гааге за помощь России в войне
Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын может предстать перед Международным уголовным судом (МУС) за поддержку войны России против Украины. Об этом заявил бывший глава МУС Сон Сан Хён на международной конференции в Сеуле, передает Yonhap Agency.
По его словам, сейчас самое время привлечь главу КНДР к ответственности. Военная помощь Пхеньяна России предоставила Украине правовые основания для подачи жалобы на Северную Корею.
"Настало время привлечь Ким Чен Ына к ответственности перед Международным уголовным судом. У украинских властей, как у жертвы, есть возможность подать жалобу на Северную Корею в МУС. Хотя жалоба, поданная Украиной, была бы очень идеальной, МУС также имеет полномочия инициировать независимое расследование", – заявил Сон Сан Хён.
Он отметил, что ордер МУС на арест, выданный без срока давности, обязывает обвиняемого "нести клеймо всю свою жизнь", а также налагает "существенное психологическое наказание" – запрет на посещение 124 стран – членов МУС.
Бывший глава суда в Гааге призвал активнее реагировать на "военные преступления" руководства Северной Кореи и его сообщников.
- 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
- 5 ноября 2024 года глава Минобороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР в Курской области. По его словам, это были "маломасштабные бои".
- 26 апреля 2025 года Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они якобы показали "высокий профессионализм". 28 апреля КНДР также подтвердила участие в боях вблизи Курска.
- 10 мая сообщалось, что Ким Чен Ын назвал участие КНДР в войне России против Украины оправданным.