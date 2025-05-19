Глава Північної Кореї може постати перед судом у Гаазі за допомогу Росії у війні

За словами колишнього керівника МКС, зараз саме час притягти Кім Чен Ина до відповідальності

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Вищий керівник Північної Кореї Кім Чен Ин може постати перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) за підтримку війни Росії проти України. Про це заявив колишній глава МКС Сон Сан Хен на міжнародній конференції в Сеулі, повідомляє Yonhap Agency.

За його словами, зараз саме час притягти голову КНДР до відповідальності. Військова допомога Пхеньяна Росії надала Україні правові підстави для подання скарги на Північну Корею.

"Настав час притягти Кім Чен Ина до відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом. Українська влада, як жертва, має можливість подати скаргу на Північну Корею до МКС. Хоча скарга, подана Україною, була б дуже ідеальною, МКС також має повноваження ініціювати незалежне розслідування", – заявив Сон Сан Хен.

Він зазначив, що ордер МКС на арешт, виданий без терміну давності, зобов'язує обвинуваченого "нести тавро все своє життя", а також накладає "суттєве психологічне покарання" – заборону відвідування 124 країн – членів МКС.

Колишній глава суду в Гаазі закликав активніше реагувати на "воєнні злочини" керівництва Північної Кореї та його спільників.