Останній день оновлення даних. Що далі: відповіді Генштабу на 10 ключових запитань

Ілюстративне фото – Генштаб

16 липня – останній день, коли громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", у ЦНАПах або в територіальних центрах комплектування і соцпідтримки. Підполковниця юстиції Ірина Гарбуз, представниця Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ відповіла на 10 запитань про те, що зміниться після 16 липня.

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Які санкції застосовуватимуть до тих, хто не оновив дані?

Громадяни, які не встигли оновити дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності.

У Міноборони вже пояснювали, що йдеться про адміністративний штраф. Він може бути від 17 000 до 25 500 грн. Для українців, які перебувають за кордоном, теж передбачено штраф, проте процедура стягнення буде складнішою.

Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних?

Автоматично штрафи не виписуватимуть, тому що кодекс про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення і не більше як рік з моменту вчинення такого правопорушення.

Хто виписуватиме штраф, скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення – несвоєчасне оновлення даних?

За одне правопорушення передбачено один штраф. Повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності надано ТЦК. Уповноважена посадова особа складатиме адмінпротоколи, збиратиме матеріали справи і подаватиме їх на розгляд до керівника ТЦК, який прийматиме рішення про притягнення до адміністративної відповідальності.

Який порядок оскарження штрафів у суді? Чи можуть під час оскарження штрафу в суді виписати ще один штраф за неоновлення даних?

Усі незгодні зі штрафами мають право звернутись до суду для оскарження. Це треба зробити протягом 10 днів з моменту винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Під час розгляду справи в суді за неоновлення даних людина не може бути ще раз притягнена до відповідальності.

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Якою буде сума штрафу?

За вчинення правопорушення вперше передбачено штраф у розмірі 17 000 грн, за повторне протягом року – 25 500 грн.

Арешт рахунків, арешт майна – чи передбачено це законом?

Якщо громадянин не сплачує штраф, справу можуть передати до органів державної виконавчої служби. Тоді на майно або рахунки боржника можуть накласти арешт.

Чи може бути штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК?

Оновлення даних не означає автоматичної необхідності проходити військово-лікарську комісію. Для цього громадянам будуть надсилатися окремі повістки.

Як можуть оновити свої дані військовозобов'язані, які перебувають за кордоном?

Через мобільний застосунок "Резерв+" або звернувшись до консульських установ.

Укрпошта розсилатиме повістки?

Після 16 липня законодавством передбачено можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки надсилатимуться за тими адресами, які були вказані під час оновлення військово-облікових даних.

Що зміниться після 16 липня для тих, хто оновив дані, і для тих, хто цього не зробив?

Громадянам, які оновили дані до 16 липня, можуть надсилати повістки для проходження ВЛК. До тих, хто не оновив, можуть застосовувати штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами.

До 16 липня включно громадяни повинні оновити військово-облікові дані. Продовження терміну оновлення даних не планується – у Міноборони вважають, що часу було достатньо.

15 липня у Києві були черги до ЦНАП, влада залучила максимальний ресурс для роботи з відвідувачами.

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