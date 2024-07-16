Последний день обновления данных. Что дальше: ответы Генштаба на 10 ключевых вопросов

Иллюстративное фото – Генштаб

16 июля – последний день, когда граждане должны обновить свои военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", в ЦНАП или в территориальных центрах комплектования и соцподдержки. Подполковник юстиции Ирина Гарбуз, представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ ответила на 10 вопросов о том, что изменится после 16 июля.

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Какие санкции будут применяться к тем, кто не обновил данные?

Граждане, не успевшие обновить данные, могут быть привлечены к административной ответственности.

В Минобороны уже объясняли, что речь идет об административном штрафе. Он может быть от 17 000 до 25 500 грн. Для украинцев, находящихся за границей, тоже предусмотрен штраф, однако процедура взыскания будет более сложной.

Всем ли будут автоматически выписаны штрафы за несвоевременное обновление данных?

Автоматически штрафы выписывать не будут, потому что кодекс об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения и не более года с момента совершения такого правонарушения.

Кто будет выписывать штраф, сколько штрафов может прийти человеку за одно правонарушение – несвоевременное обновление данных?

За одно правонарушение предусмотрен один штраф. Полномочия по привлечению к административной ответственности предоставлены ТЦК. Уполномоченное должностное лицо будет составлять админпротоколы, собирать материалы дела и подавать их на рассмотрение руководителю ТЦК, который будет принимать решение о привлечении к административной ответственности.

Каков порядок обжалования штрафов в суде? Могут ли во время обжалования штрафа в суде выписать еще один штраф за необновление данных?

Все несогласные со штрафами имеют право обратиться в суд для обжалования. Это следует сделать в течение 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

При рассмотрении дела в суде за необновление данных человек не может быть еще раз привлечен к ответственности.

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Какой будет сумма штрафа?

За совершение правонарушения впервые предусмотрен штраф в размере 17 000 грн, за повторное в течение года – 25 500 грн.

Арест счетов, арест имущества – предусмотрено ли это законом?

Если гражданин не платит штраф, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы. Тогда на имущество или счета должника может быть наложен арест.

Может ли быть штраф, если обновил контактные данные, но не прошел ВВК?

Обновление данных не означает автоматической необходимости проходить военно-врачебную комиссию. Для этого гражданам будут присылаться отдельные повестки.

Как могут обновить свои данные военнообязанные, которые находятся за границей?

Через мобильное приложение "Резерв+" или обратившись в консульские учреждения.

Укрпошта будет рассылать повестки?

После 16 июля законодательством предусмотрена возможность отправлять повестки Укрпоштой. Повестки будут отправлять по адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

Что изменится после 16 июля для тех, кто обновил данные, и для тех, кто этого не сделал?

Гражданам, которые обновили данные до 16 июля, могут посылать повестки для прохождения ВВК. К тем, кто не обновил, могут применять штрафные санкции, временные ограничения в праве пользования транспортными средствами.

До 16 июля граждане должны обновить военно-учетные данные. Продление срока обновления данных не планируется – в Минобороны считают, что времени было достаточно.

15 июля в Киеве были очереди в ЦНАП, власти привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.

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