Паліса про мобілізацію жінок: Питання гостро не стоїть, але маємо розглянути підхід Ізраїлю

Заступник керівника Офісу президента вважає, що "жіноча служба в армії – це більш така добровільна справа"

Павло Паліса (Фото: Facebook)

Заступник керівника Офісу президента України з оборонних питань та екскомандир 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковник Павло Паліса вважає, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю до загальнообов'язкової військової служби для чоловіків і жінок. Водночас, як він заявив в інтерв'ю BIHUS.Info, питання жіночої мобілізації "так гостро не стоїть".

"Як би це дико зараз не звучало, можливо, нам слід вивчити досвід Ізраїлю. Якщо громадянин — дійсно громадянин і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, взагалі претендує на якісь виплати з державного бюджету, він має служити", – висловився Паліса.

За його словами, це може бути "мінімальний" контракт для чоловіків і жінок, оскільки "у сучасній армії, є купа різної роботи для всіх людей".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи потрібна Україні мобілізація жінок, полковник сказав: "Я думаю, це питання зараз так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії – це більш така добровільна справа, мені здається. Але надалі, як я вже казав, мені здається, доцільно було б розглянути оцей варіант ізраїльського досвіду розгортання Збройних сил з урахуванням українських особливостей".