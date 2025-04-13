Паліса про мобілізацію жінок: Питання гостро не стоїть, але маємо розглянути підхід Ізраїлю
Заступник керівника Офісу президента України з оборонних питань та екскомандир 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковник Павло Паліса вважає, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю до загальнообов'язкової військової служби для чоловіків і жінок. Водночас, як він заявив в інтерв'ю BIHUS.Info, питання жіночої мобілізації "так гостро не стоїть".
"Як би це дико зараз не звучало, можливо, нам слід вивчити досвід Ізраїлю. Якщо громадянин — дійсно громадянин і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, взагалі претендує на якісь виплати з державного бюджету, він має служити", – висловився Паліса.
За його словами, це може бути "мінімальний" контракт для чоловіків і жінок, оскільки "у сучасній армії, є купа різної роботи для всіх людей".
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи потрібна Україні мобілізація жінок, полковник сказав: "Я думаю, це питання зараз так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії – це більш така добровільна справа, мені здається. Але надалі, як я вже казав, мені здається, доцільно було б розглянути оцей варіант ізраїльського досвіду розгортання Збройних сил з урахуванням українських особливостей".
- 9 січня 2025 року Рада ухвалила в цілому закон №12076 про базовий військовий вишкіл, внісши правку, яка захищає жінок від обов'язкової мобілізації.
- 10 лютого у навчальних центрах ЗСУ впровадили оновлену версію базової загальновійськової підготовки. Однією з новацій став "нульовий день", покликаний допомогти новобранцям адаптуватися до військових умов.