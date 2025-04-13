Палиса о мобилизации женщин: Вопрос остро не стоит, но нужно рассмотреть подход Израиля
Заместитель руководителя Офиса президента Украины по оборонным вопросам и экс-командир 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" полковник Павел Палиса считает, что Украина должна перенять опыт Израиля в общеобязательной военной службе для мужчин и женщин. В то же время, как он заявил в интервью BIHUS.Info, вопрос женской мобилизации "так остро не стоит".
"Как бы это дико сейчас ни звучало, возможно, нам следует изучить опыт Израиля. Если гражданин действительно гражданин и претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендует на какие-то выплаты из государственного бюджета, он должен служить", – высказался Палиса.
По его словам, это может быть "минимальный" контракт для мужчин и женщин, поскольку "в современной армии есть куча разной работы для всех людей".
Отвечая на уточняющий вопрос, нужна ли Украине мобилизация женщин, полковник сказал: "Я думаю, этот вопрос сейчас так остро не стоит. Женская служба в армии – это более такое добровольное дело, мне кажется. Но в дальнейшем, как я уже говорил, мне кажется, целесообразно было бы рассмотреть этот вариант израильского опыта развертывания Вооруженных сил с учетом украинских особенностей".
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