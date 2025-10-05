Павел зустрівся з переможцем Чеських виборів, але формувати уряд ще не доручив

Петр Павел (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Президент Чехії Петр Павел поки не доручив формування уряду переможцю парламентських виборів, популістському руху ANO. Про це після першого дня консультацій глави держави з політсилами повідомило медіа České noviny.

Павел мав переговори з керівником ANO, експрем'єр-міністром країни з антиукраїнськими поглядами Андреєм Бабішем.

На думку президента, наразі передчасно доручати ANO формування кабінету міністрів, із цим же погодився і Бабіш.

Глава держави зауважив, що про таке доручення буде сенс говорити, коли почнуть вимальовуватися контури уряду, котрий мав би шанс отримати підтримку нижньої палати парламенту.

Павел розраховує скликати установчі збори Палати депутатів на початку листопада, що, на думку президента, дасть партіям достатньо простору для переговорів.

Політик зауважив, що пріоритетами для нього є прозахідний курс країни та збереження членства в Європейському Союзі та НАТО, котрі є найкращою гарантією безпеки та процвітання. Ще одним пріоритетом, вважає Павел, є збереження інститутів демократичної держави.

Керівник Чехії хоче дотримуватися цих параметрів під час усіх переговорів, які призведуть до формування нового уряду.

Також Павел прийняв главу партії ODS і чинного прем'єр-міністра країни Петра Фіалу, керівника Народної партії Марека Виборного, лідерку партії TOP 09 Маркету Пекарову-Адамову і очільника руху STAN Вітома Ракушана.

На 6 жовтня заплановані консультації з главою Піратської партії, а також керівниками проросійських сил SPD та "Автомобілісти за себе" (AUTO).