Павел встретился с победителем Чешских выборов – формировать правительство еще не поручил
Президент Чехии Петр Павел пока не поручил формирование правительства победителю парламентских выборов, популистскому движению ANO. Об этом после первого дня консультаций главы государства с политсилами сообщило медиа České noviny.
Павел имел переговоры с руководителем ANO, бывшим премьер-министром страны с антиукраинскими взглядами Андреем Бабишем.
По мнению президента, пока преждевременно поручать ANO формирование кабинета министров, с этим же согласился и Бабиш.
Глава государства отметил, что о таком поручении будет смысл говорить, когда начнут вырисовываться контуры правительства, которое имело бы шанс получить поддержку нижней палаты парламента.
Павел рассчитывает созвать учредительное собрание Палаты депутатов в начале ноября, что, по мнению президента, даст партиям достаточно пространства для переговоров.
Политик отметил, что приоритетами для него являются прозападный курс страны и сохранение членства в Европейском Союзе и НАТО, которые являются лучшей гарантией безопасности и процветания. Еще одним приоритетом, считает Павел, является сохранение институтов демократического государства.
Руководитель Чехии хочет придерживаться этих параметров во время всех переговоров, которые приведут к формированию нового правительства.
Также Павел принял главу партии ODS и действующего премьер-министра страны Петра Фиалу, руководителя Народной партии Марека Выборного, лидеров партии TOP 09 Маркету Пекарову-Адамову и движения STAN Витома Ракушана.
На 6 октября запланированы консультации с главой Пиратской партии, а также руководителями пророссийских сил SPD и "Автомобилисты за себя" (AUTO).
- После победы на выборах Бабиш рассказал, что Чехия продолжит помогать Украине через бюджет ЕС, но в то же время заявил, что Киев не готов ко вступлению в блок.
- Известно, что Бабиш уже провел переговоры о возможном послевыборном сотрудничестве с AUTO и SPD.
- Глава последней сообщил, что хочет, чтобы его политсила участвовала в новом правительстве вместе с АNО. Такое же желание в отношении своей политической силы выразил и руководитель AUTO.
Комментарии (0)