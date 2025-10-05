Павел встретился с победителем Чешских выборов – формировать правительство еще не поручил

Глава государства заявил, что пока преждевременно делегировать формирование нового состава кабинета министров, с чем согласился Бабиш

Петр Павел (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Президент Чехии Петр Павел пока не поручил формирование правительства победителю парламентских выборов, популистскому движению ANO. Об этом после первого дня консультаций главы государства с политсилами сообщило медиа České noviny.

Павел имел переговоры с руководителем ANO, бывшим премьер-министром страны с антиукраинскими взглядами Андреем Бабишем.

По мнению президента, пока преждевременно поручать ANO формирование кабинета министров, с этим же согласился и Бабиш.

Глава государства отметил, что о таком поручении будет смысл говорить, когда начнут вырисовываться контуры правительства, которое имело бы шанс получить поддержку нижней палаты парламента.

Павел рассчитывает созвать учредительное собрание Палаты депутатов в начале ноября, что, по мнению президента, даст партиям достаточно пространства для переговоров.

Политик отметил, что приоритетами для него являются прозападный курс страны и сохранение членства в Европейском Союзе и НАТО, которые являются лучшей гарантией безопасности и процветания. Еще одним приоритетом, считает Павел, является сохранение институтов демократического государства.

Руководитель Чехии хочет придерживаться этих параметров во время всех переговоров, которые приведут к формированию нового правительства.

Также Павел принял главу партии ODS и действующего премьер-министра страны Петра Фиалу, руководителя Народной партии Марека Выборного, лидеров партии TOP 09 Маркету Пекарову-Адамову и движения STAN Витома Ракушана.

На 6 октября запланированы консультации с главой Пиратской партии, а также руководителями пророссийских сил SPD и "Автомобилисты за себя" (AUTO).