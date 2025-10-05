В Чехии глава антиукраинской партии хочет, чтобы она вошла в правительство

Томио Окамура (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

В Чехии глава ультраправой антиукраинской партии SPD Томио Окамура заявил, что хочет, чтобы его партия участвовала в новом правительстве вместе с победителем выборов, движением ANO. Об этом политик заявил в эфире телеканала CNN Prima News, передает медиа Чешские новости.

Окамура отметил, что SPD заинтересована, например, в министерствах внутренних дел, обороны и транспорта.

"Мы всегда позиционировали себя как партия, которая занимается вопросами безопасности, поэтому нас, например, интересует МВД. Конечно, нас беспокоят бесконтрольные поставки оружия за границу, которые демонстрирует правительство Фиалы, поэтому мы хотели бы знать, что происходит в области обороны. Наших избирателей очень беспокоит, что не строится достаточно автомагистралей и что поезда переполнены, поэтому такое министерство транспорта, безусловно, является очень практичным и важным министерством", – заявил политик.

Также он заявил, что хочет, чтобы его партия была представлена в руководстве нижней палаты парламента.

В новом созыве SPD будет иметь 10 депутатов вместо нынешних 20, еще пять мест получили не члены партии из ее списка кандидатов.

Между тем руководитель другой пророссийской партии Motoristy sobě ("Автомобилисты за себя", AUTO) Ото Клемпирж тоже рекомендовал бы, чтобы его политсила участвовала в правительстве.