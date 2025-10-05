Президент Чехии проведет послевыборные консультации с лидерами партий
В воскресенье, 5 октября, президент Чехии Петр Павел проведет послевыборные консультации с лидерами партий, которые прошли в Палату депутатов. Об этом сообщило медиа Ceske Noviny.
В этот день он примет в Пражском граде глав ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN, а дальнейшие встречи запланированы на понедельник.
Сначала Павел встретится с лидером партии ANO, которая победила на выборах, Андреем Бабишем. Накануне тот уже провел переговоры о возможном послевыборном сотрудничестве с представителями партии "Автомобилисты за собственную партию" и SPD.
Затем Павел встретится с лидером ODS и действующим премьер-министром страны Петром Фиалой, затем с лидером Народной партии Мареком Выборным, впоследствии – с лидером партии TOP 09 Маркетой Пекаровой Адамовой и, наконец, с лидером движения STAN Витом Ракушаном.
Ожидается, что в 16:00 чешский президент даст брифинг по результатам встреч.
- 3 октября в Чехии стартовали выборы в парламент, которые закончились 4 октября победой партии ANO, она набрала почти 35% голосов.
- Действующий премьер Чехии признал свое поражение и поздравил Бабиша.
