Президент Чехии проведет послевыборные консультации с лидерами партий

Петр Павел (Фото: Kena Betancur/EPA)

В воскресенье, 5 октября, президент Чехии Петр Павел проведет послевыборные консультации с лидерами партий, которые прошли в Палату депутатов. Об этом сообщило медиа Ceske Noviny.

В этот день он примет в Пражском граде глав ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN, а дальнейшие встречи запланированы на понедельник.

Сначала Павел встретится с лидером партии ANO, которая победила на выборах, Андреем Бабишем. Накануне тот уже провел переговоры о возможном послевыборном сотрудничестве с представителями партии "Автомобилисты за собственную партию" и SPD.

Затем Павел встретится с лидером ODS и действующим премьер-министром страны Петром Фиалой, затем с лидером Народной партии Мареком Выборным, впоследствии – с лидером партии TOP 09 Маркетой Пекаровой Адамовой и, наконец, с лидером движения STAN Витом Ракушаном.

Ожидается, что в 16:00 чешский президент даст брифинг по результатам встреч.