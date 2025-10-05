Президент Чехії проведе післявиборчі консультації з лідерами партій

Петр Павел (Фото: Kena Betancur/EPA)

У неділю, 5 жовтня, президент Чехії Петр Павел проведе післявиборчі консультації з лідерами партій, які пройшли до Палати депутатів. Про це повідомило медіа Ceske Noviny.

Цього дня він прийме у Празькому граді голів ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 і STAN, а подальші зустрічі заплановані на понеділок.

Спочатку Павел зустрінеться з лідером партії ANO, яка перемогла на виборах, Андреєм Бабішем. Напередодні той вже провів переговори про можливу післявиборчу співпрацю з представниками партії "Автомобілісти за власну партію" та SPD.

Потім Павел зустрінеться з лідером ODS і чинним прем'єр-міністром країни Петром Фіалою, потім з лідером Народної партії Мареком Виборним, згодом – з лідером партії TOP 09 Маркетою Пекаровою Адамовою і, нарешті, з лідером руху STAN Вітом Ракушаном.

Очікується, що о 16:00 чеський президент дасть брифінг за результатами зустрічей.