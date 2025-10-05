Президент Чехії проведе післявиборчі консультації з лідерами партій
У неділю, 5 жовтня, президент Чехії Петр Павел проведе післявиборчі консультації з лідерами партій, які пройшли до Палати депутатів. Про це повідомило медіа Ceske Noviny.
Цього дня він прийме у Празькому граді голів ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 і STAN, а подальші зустрічі заплановані на понеділок.
Спочатку Павел зустрінеться з лідером партії ANO, яка перемогла на виборах, Андреєм Бабішем. Напередодні той вже провів переговори про можливу післявиборчу співпрацю з представниками партії "Автомобілісти за власну партію" та SPD.
Потім Павел зустрінеться з лідером ODS і чинним прем'єр-міністром країни Петром Фіалою, потім з лідером Народної партії Мареком Виборним, згодом – з лідером партії TOP 09 Маркетою Пекаровою Адамовою і, нарешті, з лідером руху STAN Вітом Ракушаном.
Очікується, що о 16:00 чеський президент дасть брифінг за результатами зустрічей.
- 3 жовтня у Чехії стартували вибори до парламенту, які закінчилися 4 жовтня перемогою партії ANO, вона набрала 35% голосів.
- Чинний прем’єр Чехії визнав свою поразку та привітав Бабіша.
Коментарі (0)