У Чехії глава антиукраїнської партії хоче, щоб вона увійшла до уряду

Томіо Окамура (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

У Чехії глава ультраправої антиукраїнської партії SPD Томіо Окамура заявив, що хоче, щоб його політсила брала участь у новому уряді разом з переможцем виборів, рухом ANO. Про це політик заявив в ефірі телеканалу CNN Prima News, передає медіа České noviny.

Окамура зазначив, що SPD зацікавлена, наприклад, у міністерствах внутрішніх справ, оборони та транспорту.

"Ми завжди позиціонували себе як партія, що опікується питаннями безпеки, тому нас, наприклад, цікавить МВС. Звичайно, нас турбує безконтрольне постачання зброї за кордон, яке демонструє уряд Фіали, тому ми хотіли б знати, що відбувається в галузі оборони. Наших виборців дуже турбує, що не будується достатньо автомагістралей і що поїзди переповнені, тому таке міністерство транспорту, безумовно, є дуже практичним і важливим міністерством", – розповів політик.

Також він заявив, що хоче, щоб його партія була представлена у керівництві нижньої палати парламенту.

У новому скликанні SPD матиме 10 депутатів замість нинішніх 20, ще п'ять місць отримали не члени партії з її списку кандидатів.

Тим часом керівник іншої проросійської партії Motoristy sobě ("Автомобілісти за себе", AUTO) Ото Клемпірж теж рекомендував би, щоб його політсила брала участь в уряді.