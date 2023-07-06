Пенс: Якби Путін захопив Україну, то США довелося б посилати своїх солдатів воювати проти Росії
Один з можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Майк Пенс заявив, що американським солдатам довелося б воювати, якби диктатор Володимир Путін захопив Україну. Про це він повідомив у Шоу Г'ю Гьюїтта.
За його словами, у національних інтересах США – надати Збройним Силам України військову допомогу.
"Те, що відбувається в Україні — це не просто війна. Це зло. Я не сумніваюся, що Путін зараз стикається з глибокими розбіжностями всередині своєї країни та своїх збройних сил", — сказав Пенс.
Він зазначив, що якби Путін захопив Україну, то не пройшло б багато часу, перш ніж росіяни "перетнули б кордон" (ймовірно, він має на увазі напад Росії на НАТО), де вже довелося б воювати американським солдатам.
"Я хлопець, який вірить у стару доктрину Рейгана. Якщо ви готові боротися з ворогами США на своїй землі, ми дамо вам кошти для боротьби з ними там, щоб нашим чоловікам та жінкам у військовій формі не доводилося боротися з ними", — резюмував політик.
Пенс є членом Республіканської партії, прихильником максимальної військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.
- Він закликав не реагувати на ядерні погрози РФ і неодноразово наголошував на необхідності перемоги України.
- 29 червня 2023 року Пенс відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським.
- Відповідаючи з України на запитання журналістки NBC, Пенс відповів, що Вашингтон не відправить до України свої війська, оскільки немає такої потреби.
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