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Пенс: Если бы Путин захватил Украину, то США пришлось бы посылать своих солдат против РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 14:39
Пенс: Если бы Путин захватил Украину, то США пришлось бы посылать своих солдат против РФ - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что американским солдатами пришлось бы воевать, если бы диктатор Владимир Путин захватил Украину. Об этом он сообщил в Шоу Хью Хьюитта.

По его словам, в национальных интересах США оказать Вооруженным Силам Украины военную помощь. 

"То, что происходит в Украине — это не просто война. Это зло. Я не сомневаюсь, что Путин сейчас сталкивается с глубокими разногласиями внутри своей страны и своих вооруженных сил", — сказал Пенс.

Он отметил, что если бы Путин захватил Украину, то не прошло бы много времени, прежде чем россияне "пересекли бы границу" (вероятно, он имеет в виду нападение России на НАТО), где уже пришлось бы воевать американским солдатам. 

"Я парень, который верит в старую доктрину Рейгана. Если вы готовы сражаться с врагами США на своей земле, мы дадим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нашим мужчинам и женщинам в военной форме не приходилось сражаться с ними", — резюмировал политик.

Пенс – член Республиканской партии, сторонник максимальной военной поддержки Украины. По его словам, в среде республиканцев "нет места" поклонникам Путина.

Читайте также: Пенс раскритиковал политику Белого дома: Мы – арсенал демократии, дайте ВСУ все что нужно 

Дмитрий Гриниченко
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