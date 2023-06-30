UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пенс раскритиковал политику Белого дома: Мы – арсенал демократии, дайте ВСУ все что нужно

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 15:24
Пенс раскритиковал политику Белого дома: Мы – арсенал демократии, дайте ВСУ все что нужно - Фото
Майк Пенс (фото - ЕРА)

Бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Белый дом за проволочки с оказанием всей необходимой и возможной военной помощи Украине. Он предостерег соотечественников в эфире CNN: если американцы поддадутся увещеваниям политиков, кто против этого, возможно, США вновь придется отправлять войска в помощь союзникам, потому что Россия, не получив поражения в этой войне, пойдет дальше.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Если мы поддадимся песне сирен тех в нашей стране, которые утверждают, что Америка не заинтересована в этом деле свободы, история учит, что мы можем вскоре отправить свои [войска], чтобы защитить нашу свободу и свободу наций в нашем союзе", – сказал он, побывав с личным визитом в Киеве и пригородах.

Бывший вице-президент США при 45-м хозяине Белого дома Дональде Трампе, Пенс намерен баллотироваться в лидеры страны на выборах 2024 года.

Политик отметил, что "сегодня я снова услышал разочарование" по поводу того, насколько "медленно" администрация президента США Джо Байдена оказывает военную поддержку Силам обороны Украины.

Читайте также: Пенс раскритиковал Трампа, который называл Путина "гением": Украина должна выиграть войну

Пенс обратился к соотечественникам: "Мы самая могущественная нация на Земле, у нас самые сильные вооруженные силы на Земле, и мы должны предоставить им [украинцам] то, что им нужно для победы".

Как выразился республиканец, Соединенные Штаты – "лидер свободного мира, мы – арсенал демократии".

СПРАВКА. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Десантис. Сам Трамп активно против помощи Украине, хвалит Путина и пугает вместе с тем мир угрозой ядерной войны. Десантис делал противоречивые заявления — сначала  призывал увеличить помощь Украине, затем назвал войну "территориальным спором", но после шквала критики назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Да, согласился Пенс, война России против Украины – "не наша война", но, добавил тут же, "свобода — наша борьба".

"Мы должны стоять рядом с Украиной в их борьбе за свободу. Мы должны направить оглушительный сигнал: Путин должен остановиться или Путин заплатит", – подчеркнул политик.

Пенс – член Республиканской партии, сторонник максимальной военной поддержки Украины. По его словам, в среде республиканцев "нет места" поклонникам российского диктатора Владимира Путина. Он призывал не реагировать на ядерные угрозы РФ и неоднократно подчеркивал необходимость победы Украины. 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаподдержкамайк пенсреспубликанская партиясоюзникиджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 