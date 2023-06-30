Пенс раскритиковал политику Белого дома: Мы – арсенал демократии, дайте ВСУ все что нужно
Бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Белый дом за проволочки с оказанием всей необходимой и возможной военной помощи Украине. Он предостерег соотечественников в эфире CNN: если американцы поддадутся увещеваниям политиков, кто против этого, возможно, США вновь придется отправлять войска в помощь союзникам, потому что Россия, не получив поражения в этой войне, пойдет дальше.
"Если мы поддадимся песне сирен тех в нашей стране, которые утверждают, что Америка не заинтересована в этом деле свободы, история учит, что мы можем вскоре отправить свои [войска], чтобы защитить нашу свободу и свободу наций в нашем союзе", – сказал он, побывав с личным визитом в Киеве и пригородах.
Бывший вице-президент США при 45-м хозяине Белого дома Дональде Трампе, Пенс намерен баллотироваться в лидеры страны на выборах 2024 года.
Политик отметил, что "сегодня я снова услышал разочарование" по поводу того, насколько "медленно" администрация президента США Джо Байдена оказывает военную поддержку Силам обороны Украины.
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Пенс обратился к соотечественникам: "Мы самая могущественная нация на Земле, у нас самые сильные вооруженные силы на Земле, и мы должны предоставить им [украинцам] то, что им нужно для победы".
Как выразился республиканец, Соединенные Штаты – "лидер свободного мира, мы – арсенал демократии".
Да, согласился Пенс, война России против Украины – "не наша война", но, добавил тут же, "свобода — наша борьба".
"Мы должны стоять рядом с Украиной в их борьбе за свободу. Мы должны направить оглушительный сигнал: Путин должен остановиться или Путин заплатит", – подчеркнул политик.
Пенс – член Республиканской партии, сторонник максимальной военной поддержки Украины. По его словам, в среде республиканцев "нет места" поклонникам российского диктатора Владимира Путина. Он призывал не реагировать на ядерные угрозы РФ и неоднократно подчеркивал необходимость победы Украины.
- 29 июня 2023 года Пенс посетил Киев и встретился с президентом Зеленским.
- Отвечая из Украины на вопрос журналистки NBC, Пенс ответил, что Вашингтон не отправит в Украину свои войска, поскольку нет такой необходимости.
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