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Пенс розкритикував політику Білого дому: Ми – арсенал демократії, дайте Україні все, що потрібно

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 15:24
Пенс розкритикував політику Білого дому: Ми – арсенал демократії, дайте Україні все, що потрібно - Фото
Майк Пенс (фото - ЕРА)

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс розкритикував Білий дім за зволікання з наданням всієї необхідної та можливої військової допомоги Україні. Він застеріг земляків в ефірі CNN: якщо американці піддадуться умовлянням політиків, хто проти цього, може бути, що США знову доведеться відправляти війська на допомогу союзникам, тому що Росія, не отримавши поразки в цій війні, піде далі.

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"Якщо ми піддамося пісні сирен тих у нашій країні, які стверджують, що Америка не зацікавлена у цій справі свободи, історія вчить, що ми можемо незабаром відправити свої [війська], щоб захистити нашу свободу та свободу націй у нашому союзі", – сказав він, побувавши з особистим візитом у Києві та передмістях.

Колишній віцепрезидент США при 45-му господарі Білого дому Дональді Трампі Пенс має намір балотуватися в лідери країни на виборах 2024 року.

Політик зазначив, що "сьогодні я знову почув розчарування" щодо того, наскільки "повільно" адміністрація президента США Джо Байдена надає військову підтримку Силам оборони України.

Читайте також: Пенс розкритикував Трампа, який називав Путіна "генієм": Україна має виграти війну

Пенс звернувся до земляків: "Ми – наймогутніша нація на Землі, у нас найсильніші збройні сили на Землі, і ми маємо надати їм [українцям] те, що їм потрібне для перемоги".

Як висловився республіканець, Сполучені Штати – "лідер вільного світу, ми – арсенал демократії".

ДОВІДКА. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден та Трамп уже оголосили про намір брати участь. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Десантіс. Сам Трамп активно проти допомоги Україні, хвалить Путіна та лякає на пару з ним світ загрозою ядерної війни. Десантіс робив суперечливі заяви — спочатку закликав збільшити допомогу Україні, потім назвав війну "територіальною суперечкою", але після шквалу критики назвав Путіна військовим злочинцем і заявив, що Україна переможе.

Так, погодився Пенс, війна Росії проти України – "не наша війна", але, додав одразу, "свобода – наша боротьба".

"Ми повинні стояти поряд з Україною у їхній боротьбі за свободу. Ми маємо спрямувати оглушливий сигнал: Путін має зупинитися або Путін заплатить", – наголосив політик.

Пенс є членом Республіканської партії, прихильником максимальної військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам російського диктатора Володимира Путіна. Він закликав не реагувати на ядерні погрози РФ і неодноразово наголошував на необхідності перемоги України.

Євген Пилипенко
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Джо БайденвійнасоюзникипідтримкаРеспубліканська партіямайк пенс
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