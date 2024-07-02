Пентагон поки не бачать ознак відправляння військових з Північної Кореї до Росії

Сабріна Сінгх (Фото: EPA)

У Міністерстві оборони США наразі не бачать підтверджень того, що Північна Корея відправила свої інженерні війська на підтримку збройної агресії Росії проти України. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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"У мене немає нічого із цього приводу", – заявила вона.

Водночас Сінгх наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни Росії проти України.

Раніше південнокорейський телеканал TV Chosun, посилаючись на власних співрозмовників, заявив, що Північна Корея в межах угоди з РФ про "автоматичну військову допомогу" начебто відправить свої інженерні війська на тимчасово окуповані території Донецької області.

Зазначалося, що вони можуть прибути на окуповану Донеччину вже в липні. Там вони, зокрема, мали б допомагати у проєктах із відбудови Донецька, який нібито сильно постраждав унаслідок бойових дій.

19 червня 2024 року Путін та Кім підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net , що для України це, по суті, нічого не змінює.

, що для України це, по суті, нічого не змінює. 20 червня 2024 року Офіс президента Південної Кореї засудив угоду, досягнуту Росією та КНДР, – тоді Чанг заявив, що Сеул у відповідь перегляне питання про надання зброї Україні, аби допомогти країні протистояти російському вторгненню.

23 червня південнокорейський радник президента з питань національної безпеки Чанг Хо-Джін заявив, що Республіка не буде нічим обмежена у допомозі Україні, якщо РФ надасть Північній Кореї високоточну зброю.

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